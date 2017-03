Diese Veranstaltung ist leider schon ausverkauft. Die drei ??? Haben einen neuen Sprecher; Thomas Fritsch steigt aus und der uns bekannte Kieler Tatort Kommissar Axel Milberg steigt als neuer Sprecher ein. Samstag, 13. Mai 2017 – 20:00 Uhr

Die drei ??? und das silberne Amulett. Record Release Party: Folge 187. Am 13. Mai präsentiert Oliver Rohrbeck gemeinsam mit Heikedine Körting die neuste Folge der „Die drei ???“.Das Kultur Gut Hasselburg ist ein „spezialgelagerter“ Ort, denn hier findet nicht nur Kultur statt, hier lebt und wirkt auch die Mutter der „Die drei ???“: Heikedine Körting. In der altehrwürdigen und neu restaurierten Reetscheune wird Justus Jonas, alias Oliver Rohrbeck, die neueste Folge der Serie „Die drei ???“ eine Woche vor der Veröffentlichung vorstellen. Die Besucher erwartet ein spannendes „public listening“ der neuen Folge, vergnügliche Plaudereien mit dem ersten Detektiv und der Regisseurin und die interaktive Teilnahme an dem beliebten Mitmachhörspiel. Freiwillige aus dem Publikum können sich dabei als Sprecher zusammen mit Justus Jonas auf der Bühne präsentieren. Am Ende gibt es eine Autogrammstunde mit Heikedine Körting und Oliver Rohrbeck.

Inhalt Folge 187 – „Die drei ??? und das silberne Amulett“

Eine rätselhafte Botschaft wird den drei ??? zugespielt: Eine Dose, darin Schlüssel, ein Parkschein und ein silbernes Amulett. Justus, Peter und Bob müssen Antworten auf viele Fragen finden – und das schnell…

Der Autor – Andre Marx

Marco Sonnleitner ist Lehrer für die Fächer Deutsch, Geschichte und Sozialkunde. Seit 1996 ist er Lehrer am Bernhard-Strigel-Gymnasium in Memmingen. Zudem ist er seit 2003 als Autor für die Jugendbuch-Serie Die drei ??? aktiv. Neben einer Vielzahl von regulären Bänden, die auch als Hörspiel vertont wurden, schrieb er 2012 den Sonderband „Dein Fall – Tödlicher Dreh“ (2012) und beteiligte sich an den Kurzgeschichtenbänden „…und die Geisterlampe“, „Das Rätsel der Sieben“ sowie „…und der Zeitgeist“.

„Die drei ???“

Seit über 35 Jahren erfreuen sich die Detektivgeschichten um Justus, Peter und Bob größter Beliebtheit bei Kindern, aber auch bei ehemaligen Kindern. Derzeit erscheinen beim Label Europa durchschnittlich acht neue „Die drei ???“-Folgen pro Jahr. Schon vor der Veröffentlichung im Handel präsentiert die Lauscherlounge immer in einer anderen Stadt die neue Folge.

Über die Lauscherlounge

Seit 2003 produziert die Lauscherlounge Hörspiele und Hörbücher auf CD und als Download. Vor allem im Bereich der Live-Hörveranstaltungen hat sich die Lauscherlounge als feste Größe etabliert. Bei bundesweiten Literaturlesungen und Live-Hörspielen bringt die Lauscherlounge bekannte Schauspielerund Sprecher gemeinsam mit Geräuschemachern und Musikern auf die Bühne.

Mit:

Oliver Rohrbeck

Heikedine Körting

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets gibt es bei tickets.de Die Sitzplatzwahl ist frei.

Rollstuhlfahrer

Begleiter von Rollstuhlfahrern/Schwerbehinderten (‚B‘ im entsprechenden Ausweis) erhalten freien Eintritt (ohne separate Freikarte