Die Yacht “White Pearl“ – Salling Yacht A

Text u. Foto: Die Ostsee-Seeadler – "White Pearl" – Sailling Yacht A –

Die größte Segelyacht der Welt “White Pearl“ – “Sailling Yacht A“ stach erstmals zu Testfahrten am 03.Oktober 2016 in See. Am Montagmorgen gegen 8 Uhr verließ das Segelschiff der Superlative die German Navel Yards Werft in Kiel, und wurde von Schleppern aus dem Dock gezogen. Durch die Kieler Bucht, ging es zu den ersten Testfahrten, Kurs Fehmarn, raus auf die Ostsee.

Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr befand sich die “A“ in der Kieler Bucht auf dem Rückweg zur Werft.

Eigner der “A“ ist Andrey Melnichenko, einer der reichsten Russen und Gründer einer der größten russischen Privatbanken. Er ist mit dem serbischen Model Alexandra Nikolic verheiratet.

Länge: 143,00 Meter

Breite: 25,00 Meter

Tiefgang: noch 7,60 Meter

Die Masten haben die Höhe von ca. 100 Meter