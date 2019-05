Lübeck, 21.05.2019: Text und Fotos: TBF/Holger Kröger · Ein Hahn mit seinen Hühner auf Wanderschaft. Gestern Vormittag staunten einige Anwohner in der Katharinenstraße nicht schlecht. An der Straße gingen ein Hahn mit seinen Hühnern spazieren. Die Hühner stammen aus dem Bahnweg, einer Stichstraße von der Katharinenstraße. Dort ist letztes Jahr bei einer Gasexplosion ein kleines Haus in die Luft geflogen. Dabei wurde damals alles zerstört.Die Hühner überlebten die Explosion. Der Besitzer lag lange im Krankenhaus und während dessen fütterten Passanten die Hühner. Seit ca. einem Monat kümmert sich Johannes Janzen (im Foto) aus der Ziegelstraße um die Tiere. Er bringt Wasser und Futter vorbei.

Er sagt die Hühner sind handzahm und an Menschen gewöhnt. Gestern haben sie jedoch ihr kleines Gehege an der Bahnstrecke verlassen um die Gegend zu erkunden.

Als er sie gestern Nachmittag füttern wollte kamen ihm die Hühner auf der Fußgängerbrücke entgegen. Alle Tiere wurden wieder eingefangen und zurückgebracht.