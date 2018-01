“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – EIN PUHDY KOMMT, Peter (Eingehängt) Meyer war am 21. Januar 2018 mit mehreren musikalischen Freunden, zu Gast in der Grundschule in 22889 Tangstedt bei Norderstedt. Veranstalter Jens Kleinschmidt, empfing folgende Musiker: Peter „Eingehängt“ Meyer – Ex-Puhdy, der jetzt auch schon “Alt Wie Ein Baum“, ist. Meyer ist am 5. Januar 1940 geboren und stammt aus Hohenmölsen OT. Wildschütz, (heute Sachsen-Anhalt). Peter erzählte aus seinem Musikerleben und andere Geschichten.Wer wissen möchte warum „Eingehängt“ zu seinem Namen steht, der kann im PUHDYS-Forum nachblättern. www.puhdys-forum.de. Ein Interview mit Peter „Eingehängt“ Meyer bei www.schmusa.de

Frank Proft (Rockmusiker, Songschreiber und Schauspieler), brachte seine Lebenspartnerin Sandra Große und deren Freundin Melanie mit. Sandra spielte die Kistentrommel “Cajon“ und sang gemeinsam mit Frank, dazu spielte Melanie auf der Gitarre.

Der Manager Mario Geyermann, Moderator des Abends, war in Begleitung seiner Sängerin Undine Lux.

Undine trat früher als Helene Fischer Double auf, jetzt hat sie ihre eigenen Songs und ein tolles Bühnenprogramm sowie eine atemberaubende Stimme.

Peter „Eingehängt“ Meyer, Frank Proft, Sandra und Melanie, präsentierten Ostrock-Songs der Puhdys, City, Karat, Rockhaus, Keimzelle und eigene Songs. Meyer spielte Saxophon, Keyboards und Akkordeon. Mit seinem Akkordeon stimmte er das “Rennsteiglied“ an und die Konzertbesucher sollten lautstark mitsingen. Das gab leichte Probleme, weil die jüngeren Leute hier in Norddeutschland den Text nicht kannten. Die älteren Musikfans stimmten aber fröhlich ein, sangen aus voller Brust und retteten die Situation.

Undine Lux, früher blond – heute pink, sang mit Frank Proft im Duett, danach ihre eigenen Songs und auch Johnny Cash und Creedence Clearwater Revival.

Für die Veranstaltungsbesucher standen diverse Torten und andere gutschmeckende Kuchen bereit. Kaffee und weitere Getränke gab es auch. Gut gestärkt waren diese ausgelassen und vergnügten sich, sangen und tanzten. Die Musiker gaben ihr Bestes und freuten sich über die gute Stimmung in der Halle. Von 15:00 – 18:45 Uhr war Party angesagt.

Die Freiwillige Feuerwehr war auch, wie üblich, vor Ort und sorgte für Sicherheit.

Frank Proft feiert am 27. Januar 2018 sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Das Jubiläums-Konzert findet in der Kulturfabrik in seinem Geburtsort Hoyerswerda statt. Er würde sich freuen wenn viele Musikbegeisterte und Freunde zu seiner Veranstaltung kommen.

Undine Lux, mit ihrer überragenden Stimme, muss man gehört und gesehen haben.

Einige Termine von Ihr:

17.03.2018 FLENS-ARENA-Flensburg.

Am 05.04.2018 startet die Schlagertour 2018 “Hier spielt die Musik” in Sassnitz auf Rügen, wo sie mit Tommi Steiner, Willi Freibier und Fernando Express zusammen auf Tour durch M/V reist und am 06.04.2018 um 16:00 Uhr in Grevesmühlen in der Sporthalle am Ploggenseering gastiert.

Jens Kleinschmidt veranstaltet am Samstag, den 24.02.2018, eine 80ER&90ER-PARTY in der Tangstedter Turnhalle. Special Guest: Sound Traffic.