Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Einsatz der Lübecker Feuerwehr – Verrauchung im Lübecker Altenheim. Am Mittwoch, 10. Juli 2019, wurde gegen 18:00 Uhr die Lübecker Berufsfeuerwehr in die Waisenallee gerufen. Da es sich um ein Altenheim handelte wurde Großalarm ausgelöst. Die Löschzüge der Feuerwache 1 und der Feuerwache 2 rückten mit ihren angeschlossenen Freiwilligen Wehren an. Es wurde aber schnell Entwarnung gegeben und ein Großteil der Einsatzkräfte konnte wieder abrücken.

Einsatzleiter – Brandamtmann Henning Witten berichtete: „Es handelt sich um eine leichte Verrauchung. Bei der Ersten Erkundung konnte ein Schmorbrand im Bereich einer Steckdose festgestellt werden. Ein Elektriker der Berufsfeuerwehr hatte die Steckdose besichtigt und gesichert und muss von einer Elektro-Firma nochmal überprüft werden.

Verletzt wurden hier keine Personen.

Eingesetzte Kräfte: 20 Kräfte der Berufsfeuerwehr, 15 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, wie ein Einsatzleitdienst mit 4 Personen und einem 2. C-Dienst der gleichzeitig der organisatorische Leiter-Rettungsdienst ist, mit 3 Rettungswagen und einem Notarzt.