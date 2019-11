“Zum Bilderbogen”

Text: TBF/Wolfgang Freywald · Fotos: TBF/Holger Kasnitz · In der Nacht, oder am heutigen Morgen, wurden in den Strassen rund um die Friedhofsalle etwa 30-40 Autoreifen mutwillig zerstochen. Die Polizei bekam davon Kenntnis, fuhr an den Einsazort und sah sich die Sachlage an. Dann legten Polizisten Zettel unter die Scheibenwischer der betroffenen Fahrzeuge mit der Bitte, den Schaden umgehend beim 2. Polizeirevier zumelden.In der Paul-Gerhard-, Bornhöved- und Oldenburger Strasse scheinen die meisten Reifen zerstochen worden zu sein. Die Polizeibeamten haben die Ermittlung aufgenommen. Näheres folgt.

Polizeimeldung:

HL-St.-Lorenz Nord-Paul-Gerhard-Straße und Umfeld

Über 50 Fahrzeuge -Reifen beschädigt-Zeugenaufruf

In der Nacht vom gestrigen Mittwoch (13.11.) zum heutigen Donnerstag wurden im Bereich der Paul-Gerhard-Straße und angrenzenden Straßen an über 50 Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Ein Zeuge hat sich gemeldet und angeben, dass er eine verdächtige Person gegen 21.30 Uhr im Bereich der Paul-Gerhard-Straße/Friedhofsallee bemerkt habe. Eine Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass es hierzu eine Videoaufnahme geben könnte. Dieses wird überprüft.

Die Ermittlungen werden beim 2. Polizeirevier geführt. Weitere Geschädigte mögen sich bitte bei der Polizei zur Anzeigenerstattung melden. Ebenso bitten die Ermittler um Zeugenhinweise zum Tatgeschehen unter der Rufnummer 0451-1310.

