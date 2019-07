Text: Polizei Lübeck, Foto: Privat (eine Mitarbeiterin eines Geschäftes) – HL_St. Gertrud: Person mit Waffe löst Polizeieinsatz aus · Am Mittwochabend (24.07.2019) wurde der Polizei um 20.23 Uhr mitgeteilt, dass im Bereich Schlutuper Straße eine männliche Person mit einer Schusswaffe gesehen worden sein sollte. Drei Funkwagenbesatzungen begaben sich in den beschriebenen Bereich und hielten nach der Person Ausschau, von der eine von einem Zeugen gelieferte Beschreibung „circa 20 Jahre alt, schwarze Haare, Dreitagebart, graues Shirt, schwarzes Cap“ vorlag.Auf einem Waldweg rückwärtig der Straße Am Pohl konnte eine zu der Beschreibung passende Person angetroffen werden. Die Person wurde aufgefordert, stehen zu bleiben, der Grund der Kontrolle wurde ihr erläutert. Daraufhin gab der Tatverdächtige an, in seiner Umhängetasche eine Spielzeugwaffe mitzuführen.

Die Person händigte einem Beamten den Gegenstand aus. Die Beamten stellten zweifelsfrei fest, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelte.

An der Wohnanschrift im Stadtteil St. Gertrud konnten die lediglich mündlich angegebenen Personalien des Tatverdächtigen von dessen Erziehungsberechtigten bestätigt werden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 13-jährigen Jugendlichen handelte.

Aufgrund der Äußerung eines Zeugen, dass der Tatverdächtige zwei Mädchen im Bereich Schlutuper Straße und ihn selbst mit der Spielzeugwaffe bedroht haben soll, wurde die Waffe von den Beamten des 3. Polizeirevieres beschlagnahmt.

Das Verhalten des Jugendlichen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und wegen Führens einer Anscheinswaffe zur Folge. Zeugen und Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0451 – 1310 mit dem 3. Polizeirevier Lübeck in Verbindung zu setzen.