Fahrbahn der Marlistraße wird saniert

Fotos: TBF/Holger Kröger – Fahrbahn der Marlistraße wird vom 16. bis 19. Juni 2017 saniert · Sperrung zwischen Schlutuper Straße und Kantstraße/Soldatenweg während Bauzeit · Die Fahrbahn der Marlistraße wird auf einer Fläche von insgesamt ca. 1.700 m² vom 16. bis zum 19. Juni 2017 saniert. Das teilt der Bereich Stadtgrün und Verkehr heute mit.

Für die Fräs- und Asphaltarbeiten wird die Marlistraße zwischen der Schlutuper Straße und der Kantstraße/Soldatenweg von Freitag, 16. Juni, 18 Uhr, bis Montag, 19. Juni 2017, 5 Uhr, für den Kfz-Verkehr vollständig gesperrt. Die Umleitung in und aus Richtung Eichholz erfolgt über die Schlutuper Straße, Kantstraße zurück auf die Brandenbaumer Landstraße. Für den Linienverkehr in Richtung Innenstadt wird in der Schlutuper Straße vor der Ladenzeile eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Vorrausetzung für die Einhaltung der genannten Termine ist eine günstige Witterung. Bei Regenwetter werden sich die Termine entsprechend verschieben.

Für die erforderlichen Arbeiten und eventuell eintretende Verkehrsbehinderungen bittet der Bereich Stadtgrün und Verkehr der Hansestadt Lübeck um Verständnis.