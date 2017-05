Text-Quelle NABU Internet · Film: Wolf Kamlott · Feldhasen-Dreikampf: Laufen, Springen, Boxen · Der Feldhase ist Tier des Jahres 2015! Wer Ende März / Anfang April Feldhasen beobachtet, die heftig prügelnd durch die Feldflur toben, der geht im Allgemeinen davon aus, dass er es hier mit zwei Rammlern zu tun hat, die um eine Häsin wettstreiten. Weit gefehlt, die Dinge sind nicht so, wie sie aussehen!Tatsächlich rennen die Hasen zunächst um die Wette, springen manchmal bis zu 2 m in die Luft und hoffen auf Anerkennung bei der Häsin. So weit ist das Verhalten menschlich nachvollziehbar. Aber noch ist der Finalist des Wettbewerbs nicht am Ziel seiner Wünsche, der härtete Teil steht ihm noch bevor. Die Häsin fordert ihn zum Boxkampf heraus! Erst, wenn der Hase den Kampf bis zum Ende durchhält, darf er sein Erbgut weitergeben.