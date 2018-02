Text & Fotos: Thomas Nyfeler · Feuer bei Poco Domäne am heutigen Dienstagabend. Datum: 06.02.2018, gegen 16:40 Uhr. Ort: Poco Domäne, Fehmarnstraße 1-3 Neumünster, · Aufzugbrand bei Poco Domäne – Gleichzeitig Schornsteinbrand in Tungendorf. NMS – (tny) Am Dienstagnachmittag gegen 16:40 Uhr wurde die Feuerwehr Neumünster zu einem Brand bei Poco Domäne alarmiert. Grund zur Alarmierung war eine unklare sarke Rauchentwicklung nahe eines Aufzugschachtes eines Lastenaufzuges im Verkaufsraum. (siehe Fotogalerie Seite 2) >>>>Die ca. 25 Mitarbeiter hatten bereits das Einrichtungshaus geräumt, alle 50 Personen hatten das Gebäude verlassen. Die Mitarbeiter haben sehr vorbildlich die Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt. Nachdem alle draußen waren, wurde noch einmal durch Mitarbeiter das große Möbelhaus kontrolliert. In einem Technikraum neben dem Aufzugsschacht kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehrmänner gingen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude und fanden schnell die Ursache. Ein Teil eines Öltanks, der die Hydraulik des Aufzuges versorgt, hatte sich aus noch ungeklärten Gründen erhitzt, somit wie ein Tauchsieder funktioniert und das Öl im Tank stark erhitzt, erklärte Einsatzleiter Marc Kutyniok der Berufsfeuerwehr Neumünster.

Der Strom wurde abgeschaltet, der Tank mit Wasser gekühlt, die Temperatur mit einer Wärmebildkamera überwacht und das verqualmte Gebäude mit einem Druckbelüfter belüftet. Der entstandene Gegen ca. 18:15 Uhr konnte die Feuerwehr den Tank soweit kühlen, dass die Einsatzstelle dem Haustechniker übergeben wurde. Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr Neumünster, sowie die Freiwilligen Wehren aus Wittorf und Gadeland, ein Rettungswagen aus dem Kreis Heide und die Polizei. Kurze Verzögerung gab es bei der Anfahrt auf das Gelände. Eine Dame kam mit ihrem PKW auf der Zufahrtsbrücke zum Stehen und konnte dann, vermutlich aufgrund der Aufregung durch die anrückenden Feuerwehrfahrzeuge, nicht weiter fahren. Sie verließ das Auto, Einsatzleiter Marc Kutyniok sprang aus dem Einsatzleitwagen der Feuerwehr und fuhr den PKW auf einen Parkplatz.

Gleichzeitig kam es zu einem Einsatz in Tungendorf Stadt, dort wurde ein Schornsteinbrand durch Anwohner in einem Zweifamilienhaus gemeldet wurde. Mit Hilfe der Drehleiter der Berufsfeuerwehr, konnte der Schornstein gefegt und konnte somit stück für Stück von den Rußpartikeln befreit werden. Im Dachgeschoßbereich wurde die Temperatur mittel Wärmebildkamera kontrolliert. Die Glutnester die durch das fegen nach unten fielen konnten mit einer Schuttmulde aufgenommen und im Freien durch die Feuerwehr gelöscht werden. Hier war ebenfalls die Berufsfeuerwehr Neumünster, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Tungendorf Dorf und Tungendorf Stadt und die Polizei vor Ort. Gegen 18:30 Uhr waren beide Einätze erfolgreich abgearbeitet und die Wehren konnten einrücken.

