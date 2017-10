“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kröger · Feuer im Hochhaus Schwartauer Allee · Heute Nachmittag kam es zu einem Feuer in der Schwartauer Allee, dabei brach der Feierabendverkehr in Lübeck vollständig zusammen. In dem Eck-Hochhaus Schwartauer/Fackenburger Allee war es zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand.Der Feuerwehr wurde gegen ca 15.50 Uhr dichter Qualm in den oberen Etagen des Hauses gemeldet. Offenbar brannte dort im siebten Obergeschoss auf dem Flur gelagerter Müll. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen aus und hatte in dem dichten Rauch zuerst Mühe, den Brandort zu lokalisieren. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig auf ihren Balkons und an den Fenstern in Sicherheit. Evakuiert mußte niemand werden.

Die Schwartauer Allee wurdee für den Einsatz komplett, die Fackenburger Allee für knapp 30 Minuten stadtauswärts blockiert. Das führte zu erheblichen Staus im gesamten Stadtbereich.

Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar.