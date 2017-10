“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: Tom Nyfeler / Berufsfeuerwehr NMS: Feuer in Neumünster heute Nacht. Am 23.10.2017 , gegen 0:30 Uhr kam es zu einem Feuer in Neumünster, Oderstraße 48. Neumünster – (tny) Am frühen Montagmorgen gegen 0:30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster und die Freiwillige Feuerwehr Wittorf zur Firma NordAlu in das Industriegebiet in Wittorf / Gadeland gerufen. Die Brandmeldeanlage des Betriebes hatte ausgelöst und auch die Mitarbeiter bemerkten einen Brand in einer Fertigungshalle. Die mit Gas betriebene Heizung in der Decke fing aus noch ungeklärter Ursache Feuer, die Flammen breiteten sich schnell auf das Dach aus. Die Berufsfeuerwehr Neumünster rückte unter anderem mit einer Drehleiter und einem Hubretter an, um die ca. 1250 qm Dachfläche, die in Brand geraten waren, von oben löschen zu können. Die 43 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass der Brand sich weiter ausbreitete und so z.B. auch ein Bereich, in dem Chemikalien lagerten, nicht beschädigt wurde. Der Einsatz konnte gegen 4 Uhr morgens beendet werden. Vor Ort waren zusätzlich Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei. Außerdem wurden weitere Freiwillige Feuerwehren alarmiert, die im Gefahrenabwehrzentrum blieben, um die Grundsicherung der Stadt übernehmen zu können. Wie genau es zu dem Feuer kam, wird durch die Kripo nun ermittelt.