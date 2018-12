Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Silvesternachmittag: Feuerwehreinsatz in Lübeck. Noch mal Glück gehabt. Am Silvestermontag gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck alarmiert. In der Schwartauer Allee 213 war ein Rauchmelder aktiviert worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug aus und auch die informierte Freiwillige Feuerwehr HL-Vorwerk rückte an der Einsatzstelle an. (Weitere Bilder Seite 2) >>>>Die Polizei und ein Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort. Die Schwartauer Allee war während des Einsatzes nur abwechselnd in einer Richtung befahrbar.

Das betroffene Haus wurde nach Brandgeruch abgesucht. Es konnte nichts festgestellt werden.

Brandoberinspektor Lars Walther (28), Einsatzleiter, vom Löschzug der Wache 1 der Berufsfeuerwehr Lübeck, konnte gegen 17.00 Uhr die FF-Vorwerk entlassen und die Kameraden zu ihrer Wache zurücksenden.

Die Berufsfeuerwehr Lübeck kontrollierte noch weiter, rückte dann gegen 17.10 Uhr wieder ab.

Hoffentlich bleibt es in der Silvesternacht ruhig.

Wichtig, nur zugelassene Feuerwerkskörper mit der BAM Kennzeichnung benutzen und keine selbstgebauten oder Polenböller benutzen. Achten Sie auf ihre Mitmenschen.

www.hier-luebeck.de wünscht allen Lesern einen guten Rutsch ins Jahr 2019.