Text und Fotos: TBF/Wolfgang Freywald · Bekommt die Fischhütte am Lindenplatz in Lübeck bald einen neuen Pächter? Eines ist klar! Für Sebastian Kische (links), Sohn vom verstorbenen Rudi Adam, war heute der letzte Tag als Pächter der seit Jahren bekannten „Bude“ am Lindenplatz. Er wird sich mit seiner Freundin Iza und seinem neuen Boot ersteinmal die Welt aus einer neuen Perspektive, nämlich vom Wasser aus betrachten. „Was ich danach mache, wird sich sicher zeigen!“Ob und wann ein neuer Pächter kommt, scheint noch nicht ganz klar zu sein, vielleicht ist die Fischhütte schon am Dienstag wieder unter neuer Regie geöffnet. Schauen wir mal, was sich in den nächsten Tagen für die Fischhütte ergeben wird.

Von unserer Seite wünschen wir dir Sebastian und seinem langjährigen Mitarbeiter Kay, alles erdenkliche Gute für die weitere Zukunft.

Tschüß Ihr beiden, laß es euch gut gehen.