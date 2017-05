Fotoausstellung der Fotogruppe „Blende“ im Haus der Natur in Ahrensburg – Ab 17.05.2017 stellt die Fotogruppe „Blende“ wunderschöne Bilder zum Thema „Natur im Fokus“ im Haus der Natur in Ahrensburg aus. „Wir sind sechs begeisterte Amateurfotografen, die die Freude an Landschaften, Tieren, Pflanzen und Naturphänomenen verbindet.

In jedem Jahr setzen wir uns einen fotografischen Schwerpunkt, an dem wir gemeinsam arbeiten. Eine Auswahl der dabei entstandenen Bilder präsentieren wir regelmäßig in Ausstellungen.

Mit „Natur im Fokus“ zeigen wir ein breites Spektrum unserer Bilder aus den verschiedenen Blickwinkeln der einzelnen Fotografen.

Wir freuen uns, dass uns der Verein Jordsand auch in diesem Jahr die Gelegenheit zur Präsentation unserer Fotos gibt.

Wir wünschen Ihnen einen anregenden Besuch unserer Ausstellung und würden uns über Ihre Rückmeldungen im ausliegenden Besucherbuch und per E-Mail an blende@jordsand.de freuen.“

Der Eintritt ist frei, der Verein Jordsand finanziert sich hauptsächlich über Spenden und freut sich über jede Unterstützung.