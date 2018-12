Fotos: TBF/Falk Halenza · Frohe, gesegnete Weihnachten von www.hier-luebeck.de · Wir wünschen unseren geneigten Lesern ein fröhliches und gesegnetes Weihnachten! Und wieder neigt sich ein Jahr mit zahlreichen interessanten, spannenden, kuriosen Bildern, Geschichten und Ereignissen dem Ende zu. (Siehe Fotogalerie Seite 2) >>>>

Wir wünschen unseren Lesern erholsame und besinnliche Feiertage, Gesundheit und Liebe zu den Menschen. Und helfen Sie den armen und einsamen Menschen, die es nicht so gut haben, wie SIE!

BU: Die Bilder entstanden am Heiligen Abend in der Aegidienkirche in Lübeck.