Handballer Versteijnen wechselt zum VfL Lübeck-Schwartau Rückraumspieler Niels Versteijnen verlässt den deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt und wechselt zum VfL Lübeck-Schwartau in die 2. Bundesliga. Wie die Flensburger dazu am Freitag mitteilten, soll der 19 Jahre alte Niederländer beim Nordnachbarn die nötige Spielpraxis sammeln, er behält

Störung im Wassersystem des Dampferzeugers im AKW Brokdorf Im Atomkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) ist bei einer routinemäßigen Überprüfung ein erhöhter Druck in einer Rohrleitung festgestellt worden. Das teilte die Atomaufsicht in Kiel am Freitag mit. Grund hierfür sei gewesen, dass kaltes Wasser in den Rohrleitungsbereich gepumpt und dort zwischen zwe

Umweltschutz: DiCaprio kritisiert illegalen Bergbau im Amazonasgebiet Rio de Janeiro (dpa) - US-Schauspieler und Umweltaktivist Leonardo DiCaprio hat den illegalen Bergbau im Amazonasgebiet kritisiert. Er veröffentlichte am Donnerstag bei Instagram eine Luftaufnahme von einem Treffen von Anführern der indigenen Völker Yanomami und Yek'wana aus dem Norden Brasiliens. I

Drei Brandstiftungen in Seniorenwohnanlage in Stockelsdorf Nach drei Brandstiftungen an aufeinander folgenden Tagen hat ein Wachdienst den Schutz einer Seniorenwohnanlage in Stockelsdorf im Kreis Ostholstein übernommen. Bei den Feuern auf einer Station für Demenzkranke wurde ein 80 Jahre alter Heimbewohner verletzt, wie die Polizeidirektion Lübeck und die S

Einbrüche an Weihnachtstagen: Polizei sucht Zeugen Nach mehreren Wohnungseinbrüchen in den Advents- und Weihnachtstagen sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Am Heiligabend durchwühlten Diebe in einem Mehrfamilienhaus in Garstedt (Kreis Segeberg) eine Wohnung nach Wertsachen, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Freitag mitteilte. Am 1. Weihnachtsta

Auto gerät auf Autobahn in Brand: Fahrer kann sich retten Ein Autofahrer hat Glück im Unglück gehabt und sich auf der Autobahn 24 in der Prignitz aus einem brennenden Wagen retten können. Der 19-Jährige aus dem Kreis Teltow-Fläming sei mit dem 15 Jahre alten Auto am zweiten Weihnachtstag in Richtung Autobahndreieck Wittstock unterwegs gewesen, als es kurz

Mann beobachtet Feuer bei Nachbar und verhindert Hausbrand Ein aufmerksamer Nachbar hat am ersten Weihnachtsfeiertag in Fürstenwalde (oder-Spree) einen größeren Hausbrand verhindert. Der Anwohner nahm am Mittwoch zunächst ein Geräusch war, dass sich als Signalton eines Rauchmelders erwies, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dann sah der Mann durch ein Fe

Kiel: Wo man Böller zünden darf und wo Feuerwerke verboten sind Feuerwerke sollen gefährlich sein und die Umwelt verschmutzen. Für viele gehören Böller und Co. jedoch zu einer Silvester-Party dazu. Doch nicht überall in Kiel ist das Zünden auch erlaubt. Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und das wollen zu Silvester viele Menschen mit einem großen Feuerwerk f

Fusion mit Berlin für Brandenburger Regierung "kein Thema" Ein neuer Anlauf für eine Fusion mit Berlin steht bei der Brandenburger Landesregierung nicht auf der Tagesordnung. "Eine Fusion ist für uns kein Thema - und hätte bei einer Volksabstimmung auch keine Chance", erklärte die Brandenburger Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) auf Anfrage. "Beide