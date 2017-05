“Zum Bilderbogen”

Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Fury in the Slaughterhouse 12. Mai 2017 · Der Auftakt zur großen Sommer-Open-Air-Tour 2017 von „Fury in the Slaughterhouse“, begann am Freitag 12. Mai 2017 im Freilichttheater in Bad Segeberg. Kai Wingenfelder, Bruder Thorsten, Rainer Schumann und die anderen Fury’s sangen und spielten ihre altbekannten Klassiker „Radio Orchid“, „Won’t Forget These Days“, „Dead And Gone“ und neue Song’s von ihrem aktuellen Album, „30 – THE ULTIMATE BEST OF COLLECTION“.Mit dem Song „Time To Wonder“ brachten sie die über 9000 Fans richtig in Stimmung. Alle Konzertbesucher standen von den Sitzen auf, sangen, tanzten und schwangen ihre Arme. Dabei kamen die Fingerlampen, die es am Eingang in verschiedenen Farben kostenlos gab, richtig zu Geltung.

Die ganze Arena leuchtete. Es war eine tolle Stimmung. Danach sagte Sänger Kai Wingenfelder: „könnt ihr mal ne Drohne mit Bier vorbei schicken“.

Maurermeister Dieter Greuel und seine Lebenspartnerin Nicki aus Lübeck, sagten: „geiles Konzert und feeling“.

Ebenfalls aus Lübeck kamen Jana Reichow mit ihrem Freund Tessi, (der selbst Musiker ist), zu dem Superkonzert.

Tessi wollte am liebsten auf die Bühne springen und mitmachen. Er hatte seine Gitarre leider nicht dabei.

Das Spektakel endete gegen 22:00 Uhr und so hatten die Anlieger ihre Abendruhe.

Die nächsten Konzerte von „Fury in the Slaughterhouse“ in der Nähe.

14. und 15. Juli 2017 Hamburg.

17. August 2017 Schwerin.

18. August 2017 Kiel.

Text: Holger Kasnitz