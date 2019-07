Lübeck (ots) – Die Feuerwehr Lübeck unterstützte die Aktion von Jörg Richter zugunsten kranker Kinder durch die Gestellung einer Unterkunft für eine Übernachtung. Er berichtete während seines Aufenthalts der diensthabenden 3. Wachabteilung, sowie am nächsten Morgen der 2. Wachabteilung der Feuer- und Rettungswache 1 über seine Erfahrungen und Erlebnisse. Seit 2015 widmet der Hobbysportler aus Würzburg seine spektakulären Radtouren den „Waisen der Medizin“, wie Kinder mit seltenen Erkrankungen auch genannt werden. Zusammen mit der Care-for-Rare Foundation möchte Richter dafür sorgen, dass diese Kinder mehr Aufmerksamkeit erhalten. In diesem Jahr wird er zwischen Mai und September von München aus in einer Rundfahrt die Hauptstädte aller an Deutschland angrenzenden Länder besuchen. Auf seinem Weg wird der Radfahrer Kinder mit seltenen Erkrankungen, ihre Eltern, Ärzte und Pfleger besuchen. Er wird auch wieder auf seinen vielbesuchten Social Media-Seiten über seine Erlebnisse berichten. Die Care-for-Rare Foundation kümmert sich um Kinder mit seltenen Erkrankungen. Gemäß ihres Mottos „erkennen – verstehen – heilen“ engagiert sich die Stiftung in verschiedenen Bereichen, um seltene und noch unbekannte Krankheiten zu verstehen, betroffenen Kindern besser helfen und schließlich Therapien entwickeln zu können. So fließen Spendengelder beispielsweise in die Aus- und Weiterbildung von Kinderärzten und Wissenschaftlern, in wissenschaftliche Projekte zur Erforschung unbekannter Erkrankungen und in internationale Kooperationen. Im Einzelfall finanziert die Stiftung auch die medizinische Behandlung bedürftiger kleiner Patienten. Unterstützen Sie Jörg auf seiner Tour: – Sie sind eine betroffene Familie, Selbsthilfegruppe, Organisation für Kinder mit seltenen Erkrankungen – dann besucht Jörg Sie gerne auf seiner Tour! – Sie beschäftigen sich selber mit Kinderrechten? Nehmen Sie Kontakt zu Jörg auf und diskutieren Sie mit ihm, wie man die gemeinsame Sache weiter entwickeln kann. – Sie möchten mehr von Jörg Richter wissen und seine Mission unterstützen – gerne besucht er Ihren Club, Ihr Unternehmen und berichtet in einem Bildervortrag von seinen Touren und seiner Arbeit für Kinder mit seltenen Erkrankungen. – Unterstützen Sie die Arbeit der Care-for-Rare Foundation für die Rechte von Kindern mit seltenen Erkrankungen mit einer Spende. Folgen Sie Jörg Richter und/ oder der Care-for-Rare Foundation in den Sozialen Medien: www.facebook.com/CareforRareFoundation www.instagram.com/franz.joerg.richter www.instagram.com/care.for.rare „Es ist wichtig, sich um Menschen zu kümmern, die wenig Hilfe erfahren. Ich möchte Kindern und auch Erwachsenen Mut machen, ihre Träume nicht aufzuschieben und sich ernst zu nehmen.“, so Jörg Richter über sein Engagement für die Care-for-Rare Foundation. Die Feuerwehr Lübeck wünscht Jörg eine gute Weiterfahrt!

Quelle: presseportal.de