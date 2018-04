Lübeck (ots) – Ein Feuer unter einem Hallenvordach löste am Sonntagvormittag um 10:12 Uhr einen Großalarm (Feuer 2) aus. Bereits auf der Anfahrt war schwarzer Rauch und Feuerschein sichtbar. An einer 20m x 40m großen Halle brannte vor einem hohen Müllcontainer eine Sofagarnitur unter einem Vordach in voller Ausdehnung. Nach 20 Minuten war das Feuer vor dem Container unter Kontrolle, hatte allerdings schon in das Dach übergegriffen. Das Feuer im Dach drohte die gesamte Halle in Brand zu setzen. Es wurde gelöscht und intensiv auf weitere Glutnester kontrolliert. Das Feuer im Dach war um 10:44 Uhr in Gewalt. Etwa 2000 Liter Löschwasser liefen einsatzbedingt in die Kanalisation und wurde vorschriftsmäßig der Wasserbehörde gemeldet. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte gegen 11 Uhr „Feuer aus“ gemeldet und ein Großfeuer abgewendet werden. Am Einsatz waren 45 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt. Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachen- und Schadenshöhenermittlung an die Polizei übergeben.

Quelle: presseportal.de