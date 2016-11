FW-HL: Feuer in Autowerkstatt

Lübeck (ots) – Am Montagnachmittag gegen 13:43 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck zu einem Feuer in die Schwartauer Allee gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung über dem Kreuzungsbereich Schwartauer Allee und An der Lohmühle zu sehen. Am Einsatzort brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine Autowerkstatt in voller Ausdehnung. Durch den sehr schnellen Löscheinsatz der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf einen benachbarten Garagenhof und den abgestellten Fahrzeugen außerhalb der Werkstatt verhindert werden. Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Werkstatt, mit den darin befindlichen Autos brannte vollständig aus. Derzeit laufen noch die Nachlöscharbeiten am Brandobjekt. Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste die Schwartauer Allee im Kreuzungsbereich zur Lohmühle voll gesperrt werden. Eingesetzt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 2 und der Freiwilligen Feuerwehr Vorwerk und Innenstadt. Der nachalarmierte Löschzug Wasserversorgung wurde auf Grund des schnellen Löscherfolges nicht mehr eingesetzt.

Quelle: presseportal.de