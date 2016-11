FW-HL: Feuer in einem Restaurant in Travemünde

Lübeck (ots) – Am Sonntag gegen 8:57 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck zu einem Feuer in einem Restaurant in die Rose in Travemünde alarmiert. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr der Wache 3 und 4, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Travemünde waren schnell vor Ort und konnten somit eine Brandausbreitung innerhalb des Restaurants verhindern. Gebrannt hatten nach bisherigen Erkenntnissen ein Mülleiner und Teile einer Holzverkleidung im Tresenbereich des dortigen Restaurants. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen.

Quelle: presseportal.de