Lübeck (ots) – Um 20:42 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck zu einem Feuer in der Lübecker Innenstadt gerufen. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte an der Einsatzstelle in der Hundestrasse bestätigten eine starke Rauchentwicklung. Flammen waren sichtbar und schlugen im Erdgeschoss aus dem Fenster. Auf Grund einer vermutet – hohen Anzahl an betroffenen Bewohnern – wurde zusätzlich Stichwort „Massenanfall an Verletzten“ Stufe Zwei (MANV2) ausgelöst. Sechs Personen wurden insgesamt aus dem Brandobjekt gerettet. Davon drei mit Fluchthauben aus dem Innenhof durch das Gebäude, eine Person über die Drehleiter und eine Person aus dem Nachbargebäude. Die geretteten Personen haben Rauchgasintoxikationen erlitten und wurden durch den Rettungsdienst und eienm Leitenden Notarzt (LNA) versorgt. Drei Patienten wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebraucht. Um 21:45 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Die Feuerwehr Lübeck war mit 60 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, dem Rettungsdienst und dem Notarztteam, sowie einem Fachberater THW an dem Einsatz beteiligt.

Quelle: presseportal.de