Lübeck (ots) – In Deutschland brennt es jährlich etwa 200.000 Mal und jeden Monat fallen über 30 Menschen Wohnungsbränden zum Opfer. Ursache ist meist eine Rauchvergiftung. Rauchmelder retten Leben indem sie rechtzeitig vor der tödlichen Gefahr warnen. Viele Menschen wissen nicht, wie man im Brandfall richtig reagiert und bringen ihr Leben in Gefahr. Schließlich bleiben nur rund 120 Sekunden Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, wenn es brennt und der Rauchmelder alarmiert. Das richtige Verhalten im Brandfall ist daher (über-) lebenswichtig. Am 13. September 2019 von 10.00 bis 20.00 Uhr wird der Fachbereich Brandschutzerziehung des Stadtfeuerwehrverbandes den großen und kleinen Besuchern im LUV-Shoppingcenter dieses Thema anschaulich demonstrieren und näherbringen. Anhand eines Schadenhaus-Modells erkennen Kinder beispielsweise auf spielerische Art Gefahrenquellen. Gleichzeitig wird durch die ausgebildeten Brandschutzerzieher das richtige Verhalten zum Vermeiden von Bränden und Unfällen im häuslichen Bereich vermittelt. Den Erwachsenen wird mit Exponaten erläutert, wie der unsachgemäße Gebrauch von Haushaltsgeräten eine gefährliche Wirkung haben kann. Die Aktion wird ergänzt durch Informationsstände und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Atemschutzgeräteträger werden in Standnähe zu beobachten sein und Fachwart Thomas von Rönn bringt den Kindern mit seiner Klappmaulpuppe Fachwissen in spielerischer Form nahe. Ziel dieser Veranstaltung ist die Aufklärung der Bevölkerung jeden Alters zum richtigen Verhalten im Brandfall. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr freuen sich auf Sie – seien Sie dabei!

Quelle: presseportal.de