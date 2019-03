Lübeck (ots) – Im Rahmen einer Bereitschaftsübung probt die Freiwillige Feuerwehr Lübeck gemeinsam mit der Flughafen-Feuerwehr am Sonntagvormittag diverse Szenarien am Flughafen. Für die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren der ersten Feuerwehrbereitschaft der Hansestadt Lübeck ist dieses eine routinemäßige Übung für den Ernstfall. Diese Einsatzszenarien bzw. Übungshandlungen erstreckten sich von einem angenommenen Flugunfall über die Brandbekämpfung bis hin zu technischer Hilfeleistung. Schwerpunkte der Übung sind u.a. die reibungslose Kommunikation der Einsatzkräfte und die wehrübergreifende Zusammenarbeit der verschiedenen Freiwilligen Helfer. Aufgrund dieser Übung kommt es am Vormittag des 31.03. zu erhöhtem Feuerwehraufkommen am Flughafen Lübeck +++ Für Akkreditierungsanfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Flughafen Lübeck. https://www.flughafen-luebeck.de/presse.html +++

Quelle: presseportal.de