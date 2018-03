Lübeck (ots) – Am 16.03.2018 wurde die Feuerwehr Lübeck gegen 9:05 Uhr durch eine Mitarbeiterin der Gemeindediakonie Lübeck e.V. zu einem Feuer in die Asylunterkunft auf dem Gelände der Hanseatenkaserne gerufen. Es brannte in der Küche im Erdgeschoss des dortigen Gebäudes eine Dunstabzugshaube, die von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Ein Bewohner hatte Rauchgase eingeatmet und wurde vor Ort von der Rettungsdienstbesatzung vorsorglich untersucht. Nach rund 40 Minuten war der Einsatz für die 22 alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr beendet.

Quelle: presseportal.de