FW-HL: FW-HL: Feuer in einem Betrieb für Sonderabfälle

Lübeck (ots) – Gegen 8:36 Uhr kam es im Gewerbegebiet Roggenhorst zu einem Brandeinsatz bei einem Betrieb für die Behandlung und Verwertung von Sonderabfällen. Die Berufsfeuerwehr Lübeck wurde über die Brandmeldeanlage und mehrere Notrufe alarmiert. Sie rückte mit der Feuerwache 1 und 3, dem Löschzug Gefahrgut unterstützt durch die Freiwilligen Feuerwehren Israelsdorf, Innenstadt, Schönböcken, Steinrade, Padelügge-Buntekuh und Vorwerk aus. In einer eigens für Sonderabfälle konstruierten Halle kam es nach bisherigen Kenntnissen bei der Konditionierung von Sonderabfällen, wie z.B. Leim, Klebemittel, Kosmetik, Farben und Lacke, aus bislang noch nicht näher bekannten Gründen zu einer Reaktion zwischen den Produktionsabfällen. Die dafür vorgesehene Containermulde stand nach kurzer Zeit in der beschriebenen offenen Lagerhalle im Vollbrand. Die stationäre Schaumlöschanlage der Halle hatte automatisch ausgelöst und das Feuer unverzüglich eingedämmt. Mitarbeiter des Betriebes haben den automatischen Löschvorgang durch die vorgehaltenen Löschmittel des Betriebes unterstützt. Die Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung und Kontrolle des Brandgutes und der betroffenen Halle. Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Auf Grund der zunächst starken Rauchentwicklung wurde vorsorglich die Bevölkerung über Rundfunkdurchsagen gewarnt, die Türen und Fenster in den betroffenen Bereichen geschlossen zu halten. Die Durchsagen konnten bereits nach kurzer Zeit wieder aufgehoben werden. Insgesamt waren an dem Einsatz rund 45 Einsatzkräfte beteiligt.

Quelle: presseportal.de