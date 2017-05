FW-HL: FW-HL: Feuer in Pflegeeinrichtung

Lübeck (ots) – Am 20.05.2017 wurde die Feuerwehr Lübeck gegen 15:28 Uhr zu einem Brandmeldealarm in eine Pflegeeinrichtung für Menschen mit Behinderung in die Carl-Gauß-Straße alarmiert. Kurze Zeit später meldete sich die Pflegeeinrichtung über Telefon bei der Einsatzleitstelle der Feuerwehr und bestätigte einen Zimmerbrand. Der Einsatz wurde auf das Einsatzstichwort „Brandeinsatz-Klinik“ erhöht. Als die Einsatzkräfte eintrafen brannte ein Bewohnerzimmer im Erdgeschoss der Einrichtung bereits im Vollbrand. In der Brandwohnung konnte die Bewohnerin nur noch tot geborgen werden. Parallel zu den Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr rund 20 weitere Bewohner aus dem Gefahrenbereich der angrenzenden Wohnungen und Geschosse gerettet. Drei der Evakuierten Personen erlitten eine schwere Rauchgasvergiftung. Eine Person davon musste noch im Innenhof des Gebäudes reanimiert werden. Alle Evakuierten und verletzten Bewohner wurden auf einen eingerichteten Behandlungsplatz verbracht und dort medizinisch versorgt und betreut. Die drei schwerverletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Für die medizinische Versorgung standen 3 Notärzte, ein leidender Notarzt, sieben Rettungswagen (RTW) und 3 Krankentransportwagen (KTW) mit rund 30 Einsatzkräften zur Verfügung. Für einen späteren Transport der betroffenen Bewohner und Mitarbeiter wurde zusätzlich noch eine SEG Rettungsdienst alarmiert, welche sich in einem Bereitstellungsraum im Bereich des Heizkraftwerkes in der Carl-Gauß-Straße aufstellte. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Die rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten weiterhin die Betreuung und den Transport der betroffenen Bewohner. In den Einsatz waren alle Wachen Berufsfeuerwehr und sieben Freiwillige Feuerwehren eingebunden.

Quelle: presseportal.de