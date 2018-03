Lübeck (ots) – Am 12.03.2018 wurde die Feuerwehr Lübeck gegen 12:28 Uhr zu einem Feuer in die Augustenstraße alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte eine defekte Gastherme im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses zu dem Feuer. Das Feuer wurde durch einen Bewohner des Hauses bemerkt und hatte daraufhin unverzüglich die Feuerwehr alarmiert. Anschließend hatten sämtliche Bewohner das Gebäude umgehend verlassen, so dass keine Personen durch das Brandereignis verletzt wurden. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit einem Trupp unter Atemschutz. Nach dem alle Glutnester abgelöscht waren, konnte nach einer Stunde „Feuer aus“ gemeldet werden. Die alarmierten Stadtwerke haben das Haus vorsorglich von der Energieversorgung getrennt. An dem Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und er Freiwilligen Feuerwehr beteiligt.

