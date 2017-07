Lübeck (ots) – Gegen 00:34 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck zu einem Feuer eines vermutlich unbewohnten Gebäudes auf die Herreninsel gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es in einem Raum des Gebäudes. Die Dachhaut war in Teilen schon durchgebrannt. Ob sich Personen in dem vernagelten Gebäude befanden, konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt der Löscharbeiten nicht mit Sicherheit ermittelt werden. Auf Grund eines vorgefundenen mehrschichtigen Wand- und Dachaufbaus gestalten sich die Löscharbeiten als äußert schwierig und zeitaufwändig. Um an die Brandherde zu gelangen und die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten nicht unnötig zu gefährden, musste die Dachhaut in Teilen kontrolliert abgebrannt werden. Die Löscharbeiten dauern zurzeit noch an. Zu Spitzenzeiten waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen 3 und 4 der Berufsfeuerwehr Lübeck und der Freiwilligen Feuerwehren Israelsdorf und Innenstadt im Einsatz.

Quelle: presseportal.de