Lübeck (ots) – Am 12.03.2018 wurde die Feuerwehr Lübeck gegen 11:11 Uhr zu einem Ölwehreinsatz auf der Trave in Höhe Schuppen 6 gerufen. Gemeldet wurde von der Polizei ein ca. 500 qm großer Ölteppich. Weiterhin wurde zuständigkeitshalber die Untere Wasserbehörde und der Siel Notdienst alarmiert. Aus der Oberflächenentwässerung gelangte durch den anhaltenden Regen die Ölverschmutzung in den Regenwassereinlauf der Trave. Die Ursache der Verschmutzung ist der Feuerwehr nicht bekannt. Es wurde unter Einsatz des Mehrzweckbootes der Feuerwache 1 eine Ölsperre vor dem Regenwassereinlauf ausgebracht, um eine weitere Ausbreitung auf der Trave einzudämmen. An den rund drei Stunden dauernden Einsatz waren 23 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Quelle: presseportal.de