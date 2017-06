FW-HL: FW-HL: Vier Verletzte bei einem Verkehrsunfall im Steinrader Damm

Lübeck (ots) – Aus bislang noch nicht geklärten Gründen kam es am 24.06.2017 kurz nach 17 Uhr in der Straße Steinrader Damm Ecke Hahnenkamp zu einem Verkehrsunfall bei denen zwei PKW frontal zusammen stießen. Dabei wurden zwei Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Eine der Personen war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr unter Einsatz eines hydraulischen Rettungsgerätes aus dem Fahrzeuge befreit werden. Die Betreuung der Betroffenen erfolgte durch die Besatzung von vier Rettungswagen und zwei Notärzten. Die Patienten wurden nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser gefahren. In beiden Fahrzeugen saßen jeweils zwei Personen. Weiterhin fand sich in einen der Fahrzeug ein Hund und in dem anderen PKW drei Hunde. Der eine Hund war zunächst nach dem Unfall weggelaufen und konnte später von der Polizei wieder eingefangen werden. Von dem anderen Fahrzeug verstarb einer der drei Hunde noch an der Einsatzstelle. Die übrigen zwei Hunde wurden zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik gebracht. Für den Zeitraum des Rettungseinsatzes musste der Steinrader Damm voll gesperrt werden. Insgesamt waren an dem Rettungseinsatz 28 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.

