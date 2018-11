Lübeck (ots) – Am 30.10.2018 wurde die Feuerwehr Lübeck zu fast zwei zeitgleichen Brandeinsätzen in die Lübecker Altstadt alarmiert. Gegen 19:45 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 2 und die Freiwilligen Feuerwehren Innenstadt und Padelügge-Buntekuh zu einem ausgedehnten Kellerbrand in die Straße Langer Lohberg aus. Dort brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Hinterhaus ein Kellerraum in voller Ausdehnung. Die Bewohner des Hauses hatten dieses bereits verlassen, so dass durch das Feuer keine Personen verletzt wurden. Die Brandbekämpfung gestaltete sich im Hinterhaus sehr schwierig, da durch die massive Brandeinwirkung das Feuer in die hölzerne Geschossdecke gelaufen war, die nun aufwändig durch die Feuerwehr unter Würdigung der historischen Bausubstanz geöffnet und kontrolliert werden musste. Der alarmierte Entstörtrupp der Stadtwerke hat das Gebäude vorsorglich von der Energieversorgung getrennt um weitere Gefahrenquellen auszuschließen. Gegen 20:07 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck in Sichtweite zur ersten Brandstelle zu einem Schuppenbrand in die Falkenstraße gerufen. Hier brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwache 3 und 4 und der Freiwilligen Feuerwehr Dänischburg ein ca. 50 qm großer Schuppen an einem leerstehenden Gewerbebetrieb. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Insgesamt waren bei dem Einsatz in der Straße Langer Lohberg 62 Einsatzkräfte und bei dem Einsatz in der Falkenstraße 16 Einsatzkräfte gebunden. Zusätzlich wurden für die Zeit der laufenden Brandeinsätze die Feuerwache 1 durch die Freiwilligen Feuerwehren Vorwerk und Schönböcken sowie das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Moisling besetzt.

Quelle: presseportal.de