Lübeck (ots) – Der Stadtfeuerwehrverband Hansestadt Lübeck lädt alle interessierten Medienvertreter ein, zu seiner Jahresmitgliederversammlung am Freitag, den 9. März 2018, um 19.00 Uhr im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Schönböcken, Bernsteindreherweg 5, 23556 Lübeck. Zugesagt haben der Senator und die Leitung der Berufsfeuerwehr, sowie Vertreter aus der Politik und Vertreter aus mehreren Organisationen und Verbänden. Das Motto in diesem Jahr lautet „Gemeinsam die Zukunft gestalten“. Über eine kurze Zusage per Mail würde ich mich herzlich freuen.

Quelle: presseportal.de