FW-HL: Hochwasser in Lübeck Sachstand zur aktuellen Hochwasserlage um 22:30Uhr

Lübeck (ots) – Die Feuerwehr Lübeck hat gegen 20 Uhr in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Lübeck einen Einsatzstab eingerichtet, um die Vielzahl der eingehenden Anrufe und Einsatzorte zu koordinieren. Einsatzschwerpunkte sind gegenwärtig in der Lübecker Altstadt im Bereich der Obertrave sowie in Travemünde. An der Obertrave mussten bereits diverse Gebäude vor eindringendem Wasser geschützt werden. Wie die Feuerwehr feststellen musste, haben sich die Bewohner trotz frühzeitiger Warnungen durch den Wetterdienst und den Warndienst der Feuerwehr nicht ausreichend auf die zu erwartende Hochwasserlage eingerichtet. In Travemünde steht das Wasser ca. 20 cm auf der Flaniermeile (Vorderreihe) bis unmittelbar an den dortigen Geschäften und Restaurants. Die Fähren zur Halbinsel Priwall haben bereits seit Stunden den Betrieb eingestellt. Der Priwall wurde zwischenzeitlich vom Wasser umschlungen. Hier hat sich eine Insellage eingestellt. Frühezeitig wurden die Einsatzkräfte auf dem Priwall verstärkt, um im Einsatzfall (Brandeinsatz, Rettungsdienst und Hochwasser) qualifizierte Hilfe zu leisten. Der Einsatzstab steht in einem sehr engen Kontakt zu den Einsatzabschnitten vor Ort um ein möglichst aktuelles Lagebild von den unterschiedlichen Einsatzstellen zu haben.

Quelle: presseportal.de