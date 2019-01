Lübeck (ots) – Um 7:30 Uhr wurde Stufe 2 des Hochwasseralarmplans der Feuerwehr Lübeck ausgelöst. Gemäß dem Alarmplans warnte die Feuerwehr an der Obertrave und in Travemünde vor dem Hochwasser. Um 10:45 Uhr ist auf Grund des steigenden Wasserpegels die Stufe 3 des Hochwasseralarmplans ausgelöst worden. Stufe 3 wird ab einem Pegel von 6,50m ausgelöst. Maßnahmen der eingesetzten Kräfte sind hier regelmäßige Warnungen der Bevölkerung an der Ober- und Untertrave, im Bereich Travemünde und zusätzlich den Priwall. Außerdem werden diverse Stellen, wie z.B. THW, Sandsacklogistik, Wasserschutzpolizei, Stadtwerke, Entsorgungsbetriebe, diverse Ämter und festgelegte Unternehmen benachrichtigt. Seit 13:30 Uhr stagniert der Pegel, so dass die Leitstelle die eingesetzten Kräfte vorsichtig zurück nimmt. Im Einsatz waren bislang 70 hauptamtliche und freiwillige Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Quelle: presseportal.de