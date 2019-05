Lübeck (ots) – Um 19:46 Uhr wurde der Feuerwehr Lübeck durch die Betriebsfeuerwehr des UKSH eine Verrauchung im Zentralklinikum UKSH in Lübeck gemeldet. Im Kellerbereich unter der Station 44b sollte eine Verrauchung in einem Elektrobereich sein. Auch die Brandmeldeanlage löste um 19:54 Uhr im Kellerbereich und auf der 1. Ebene aus. Höhe des alten Wasserturms war für die ersteintreffenden Feuerwehrkräfte deutlich eine Rauchentwicklung sichtbar. Wenige Minuten später, bereits um 20:05 Uhr konnte „Feuer aus“, bzw. „kein Feuer“ gemeldet werden. In der direkten Nähe fanden Abrissarbeiten mit einem Schneidgerät statt. Offensichtlich haben diese Tätigkeiten für die Rauchentwicklung gesorgt. Die Feuerwehr Lübeck hatte 44 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.

Quelle: presseportal.de