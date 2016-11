FW-HL: Rauchentwicklung in einer Wohnung 10.OG

Lübeck (ots) – Am Sonntag gegen 10:03 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung im 10.OG in den Forstmeisterweg gerufen. Gemeldet wurde ein piepender Rauchwarnmelder mit Brandgeruch. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr der Wache 1 und 2, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Israelsdorf und Schlutup waren schnell vor Ort. Die Wohnungstür musste von den Einsatzkräften gewaltsam geöffnet werden. Einen Bewohner trafen die Einsatzkräfte nicht an. Allerdings war die Wohnung wegen angebranntem Essen auf dem eingeschalteten Herd stark verraucht. Die Wohnung wurde belüftet und anschließende die Wohnungstür gesichert.

Quelle: presseportal.de