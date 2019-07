Lübeck (ots) – Etwa fünf bis sechs Seemeilen nordöstlich vor Travemünde soll es auf dem Passagierschiff Peter Pan der Lübecker Fährreederei TT-Line zu einem Feuer im Maschinenraum gekommen sein. Um 20 Uhr ist die Feuerwehr Lübeck davon in Kenntnis gebracht worden. Insgesamt 278 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder sind auf dem Schiff gemeldet worden. Zunächst war ein Eintreffen für 21 Uhr am Skandinavienkai vorausgesagt worden. Bislang hat das Schiff Travemünde noch nicht erreicht. Die Feuerwehr Lübeck hat die Schiffsbrandbekämpfungseinheiten der Berufsfeuerwehr Lübeck und die Freiwillige Feuerwehr Travemünde, sowie den Rettungsdienst und einen Leitenden Notarzt in Alarmbereitschaft an die Wache 3 (beim Hafenhaus Skandinavienkai) gebracht. An der Wache 1 (Bornhövedstraße) hat der Führungsstab die Stabsarbeit übernommen. Nach weiteren Meldungen vom Schiff, konnte das Feuer im Maschinenraum 3 mit der Bordeigenen Schiffsbrandbekämpfungsanlage „Highfog“ durch entsprechende Besatzungsmitglieder gelöscht werden. Der Raum ist mittlerweile wieder begehbar. Ein privater Schlepper ist beim Schiff und hat das Schiff im Schlepptau. Ein weiterer Schlepper ist auf dem Weg zum Havaristen. Um 21:45 Uhr hat der Kapitän Entwarnung gegeben. Es gibt keine verletzten Passagiere und Besatzungsmitglieder. Das Feuer ist aus. Nach der aktuellen Lage hält der Kapitän eine besondere Bereitschaft der Kräfte der Feuerwehr Lübeck nicht für notwendig. Die Bereitschaftskräfte konnten daher wieder einrücken. Der Führungsstab wurde um 22 Uhr wieder aufgelöst. +++ für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Lübecker Fährreederei TT-Line GmbH & Co. KG +++

Quelle: presseportal.de