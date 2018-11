Lübeck (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Lübeck zu einer Tierrettung ins Herrenmoor im Stadtteil Kücknitz alarmiert. Nach der Erkundung stellte sich heraus, dass insgesamt vier Pferde bis zum Rumpf im Schlamm feststeckten und sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnten. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 39 Helfern und geländegängigen Fahrzeugen an, um die Tiere aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Durch das unwegsame Gelände war der Einsatz von schwerem Rettungsgerät ausgeschlossen, sodass zur Befreiung der Tiere zahlreiche helfende Hände nötig waren. Zusätzlich alarmierte die Einsatzleitstelle Lübeck einen Tierarzt aus Krummmesse. Dieser wurde von der Polizei zum Einsatzort gefahren. Ein weiterer Tierarzt kam aus Bad Segeberg. Beide stellten die medizinische Versorgung der Tiere während und nach der Rettung sicher. Mit vereinten Kräften gelang es, alle vier Pferde innerhalb von ca. 90 Minuten zu befreien. Nach der Rettung konnten die Tiere wohlerhalten in die Obhut ihrer Besitzer übergeben werden.

Quelle: presseportal.de