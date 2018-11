Lübeck (ots) – Liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die neuen und wiedergewählten Wehrführer und stellv. Wehrführer werden in diesem Jahr n i c h t im Rathaus, sondern direkt beim Stadtfeuerwehrverband im Luisenhof von Senator Hinsen vereidigt. Termin: Mittwoch, 14.11.2018, 17.00 Uhr Ort.: Luisenhof 5-9, 23569 Lübeck Wehrführer: – Cedrik Schmöde, FF Ivendorf, Neuwahl – Oliver Teß, FF Moisling, Neuwahl – Ralf Gutjahr, FF Gr. Steinrade, Wiederwahl – Wolf-Cristian Wittke, FF Wulfsdorf-Vorrade, Wiederwahl – Dietrich-Michael Morr, FF Vorwerk, Neuwahl Stellv. Wehrführer – Gunnar Gehrmann, FF Wulfsdorf-Vorrade, Wiederwahl – Sebastian Blieffert, FF Moisling, Neuwahl – Christian Klink, FF Kücknitz, Wiederwahl – Carsten Seehausen, FF Innenstadt, Wiederwahl – Nico Grallert, FF Vorwerk, Neuwahl – Roman Stödt, FF Dänischburg, Neuwahl Sie sind herzlich eingeladen! Da es sich hierbei um ehrenamtliche Funktionsträger handelt, würden wir uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium besonders freuen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Aus organisatorischen Gründen würden wir uns über eine kurze Rückmeldung per Mail freuen. Mit kollegialen Grüßen LM Björn von Mateffy

Quelle: presseportal.de