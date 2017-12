Lübeck (ots) – Liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die Lübecker Bürgerschaft stimmte am Dienstag den Vereidigungen des neugewählten Stadtwehrführers Sven Klempau, sowie den drei Wehrführern Benjamin Kuipers (FF Genin), Marc Apitz (FF Schönböcken), Torben Gotzel (FF Kücknitz) und dem stellvertretenden Wehrführer Dennis Hedemann (FF Schönböcken) zu. Die Vereidigung findet traditionell statt am: Mittwoch, den 20.12.2017 um 17 Uhr im Rathaus, Audienzsaal. (Treffpunkt Rathaushaupteingang um 16:45 Uhr) Sie sind herzlich eingeladen! Da es sich hierbei um ehrenamtliche Funktionsträger handelt, würden wir uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium besonders freuen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Aus organisatorischen Gründen wäre ich über eine kurze Rückmeldung per Mail dankbar. Mit kollegialen Grüßen LM Björn von Mateffy

Quelle: presseportal.de