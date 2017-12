Lensahn (ots) – Am 05.12.2017 gegen 07.45 Uhr verunfallte ein Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Süderort (Stadt Fehmarn) auf der B 202 in Höhe der Kreisgrenze zwischen den Kreisen Ostholstein und Plön. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrt nach Preetz, zu einem Inspektionstermin in einer Fachwerkstatt. Das Feuerwehrfahrzeug war mit einer Person besetzt. Es kam nach rechts auf die weiche Bankette, brach aus und prallte gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden und es ist nicht mehr einsatzbereit. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wurde er wieder entlassen und befindet sich mittlerweile wieder zuhause. Die Feuerwehren Kaköhl-Blekendorf, Sechendorf und Nessendorf aus dem Kreis Plön waren mit Aufräumarbeiten beschäftigt und unterstützten die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle.

Quelle: presseportal.de