Lensahn (ots) – Am gestrigen Dienstagabend (17.10.) wurde der Integrierten Rettungsleitstelle Süd ein brennender Traktor in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes über Notruf gemeldet. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. In der Scheune waren überwiegend Großmaschinen, Heu und Stroh unterbracht waren. Die Löscharbeiten gestalteten sich zunächst schwierig, weil Wasser aus einer ca. 500m entfernten Wasserstelle geholt werden musste. Deshalb wurden auch mehrere Tanklöschfahrzeuge aus umliegenden Wehren zur Einsatzstelle alarmiert. ca. 125 Kräfte der Feuerwehren der Gemeinden Wangels, Schönwalde und Lensahn, sowie aus Neustadt- und Oldenburg in Holstein und die Feuerwehtechnische Zentrale des Kreises Ostholstein waren im Einsatz. Ebenfalls waren eine Drehleiter im Einsatz. Die Einsatzkräfte wurden von der DRK-Bereitschaft Göhl mit Essen und Getränken versorgt. Kreiswehrführer Thorsten Plath machte ebenfalls vor Ort ein Bild von der Lage. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, wurde das brennende Stroh mit einem Bagger aus der Scheune geholt und aussen abgelöscht. Dazu waren viele Atemschutzgeräteträger nötig, die bis in den Vormittag hinein nach und nach von umliegenden Feuerwehren aus den Ämtern Lensahn und Oldenburg Land nachalarmiert wurden. Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei ihre Arbeit an der Einsatzstelle auf. Nachfragen zur Brandursache oder Schadenshöhe sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck. Bilder honorarfrei unter Nennung der Quelle. Fotos: Hartmut Junge

Quelle: presseportal.de