Ratzeburg (ots) – Der Kreisfeuerwehrverband Herzogtum Lauenburg und die Ortswehrführung Büchen sehen sich leider gezwungen aufgrund einer zu geringen Anzahl an Anmeldungen die Feuerwehr-Leistungsfahrt am 01. September 2018 abzusagen. Der – insbesondere durch die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Büchen – zu betreibende Aufwand steht in keiner Relation zu den eingegangenen Anmeldungen.

Quelle: presseportal.de