Ratzeburg (ots) – Der Kreisfeuerwehrverband Herzogtum Lauenburg sieht sich leider gezwungen aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl die Feuerwehr-Leistungsfahrt in Büchen am 02. September 2017 abzusagen. Der zu betreibende Aufwand steht in keiner Relation zu der Teilnehmerzahl. Die Organisatoren würden sich freuen, im kommenden Jahr wieder zahlreiche teilnehmende Mannschaften und Gäste begrüßen zu dürfen.

Quelle: presseportal.de