Ratzeburg (ots) – Gegen 15 Uhr wurde in einem chemieverarbeitenden Betrieb in Lauenburg ein Austritt von Thermalöl festgestellt. Die alarmierten Einsatzkräfte bestehend aus diversen Feuerwehren, dem Löschzug-Gefahrgut, der Technischen Einsatzleitung sowie dem Rettungsdienst des Kreises Herzogtum Lauenburg sind zur Zeit mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Es gibt keine Verletzten, die Lage ist unter Kontrolle. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Durch die Einsatzkräfte wurde die Leckage bereits abgedichtet. Weitere Maßnahmen an der Einsatzstelle werden zurzeit mit der Einsatzleitung vor Ort besprochen.

Quelle: presseportal.de