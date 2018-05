Ratzeburg (ots) – Heute Morgen (04. Mai 2018) um 6.20 Uhr wurden neben der Freiwilligen Feuerwehr Lauenburg weitere Feuerwehren sowie Spezialkräfte des Löschzuges Gefahrgut und der Technischen Einsatzleitung des Kreises Herzogtum Lauenburg zu einem Produktionsbetrieb in Lauenburg alarmiert. In diesem Betrieb werden u.a. Chemikalien verarbeitet. Hierbei ist ein Stoff in geringer Menge ausgetreten und es kam zu einer Rauchentwicklung, die die Brandmeldeanlage ausgelöst hat. Die Sicherheitsmaßnahmen des Unternehmens haben sehr gut funktioniert und es kam zu keinem Personenschaden. Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes ist zur Sicherung der Mitarbeiter und Einsatzkräfte vor Ort. Der ausgetretene Stoff wird durch die Spezialkräfte gebunden und dieses wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Alle notwendigen Behörden sind informiert. Über eine mögliche Schadenhöhe oder genaue Ursache kann derzeit keine Angaben gemacht werden.

Quelle: presseportal.de