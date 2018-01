Ratzeburg (ots) – Brunstorf – Kreis Herzogtum Lauenburg am 04.01.2018 / 15:00 Uhr Die ständigen Regenfälle, die uns im Grunde bereits den ganzen Sommer verdorben haben, haben in der letzte Nacht einen neuen Höhepunkt erreicht. Zunächst gegen 19:00 Uhr wurde Alarm ausgelöst, weil eine Kläranlage in Brunstorf überzulaufen drohte. In Folge eines solchen Überlaufens würden ungeklärte Abwässer in die angrenzenden Gräben gelangen, was es natürlich zu verhindern galt. Insgesamt vier Hochleistungspumpen, mit je 5000 l Leistung und ein zusätzlicher Notgraben, konnten dieses Szenario jedoch verhindern. Im Laufe der Nacht und des heutigen Tages kamen weitere Einsatzabschnitte in Kollow, Aumühle, Havekost, Büchen, und Kuddewörde hinzu. Ein siebter Einsatzabschnitt wurde im Kieswerk „Lau“, in Mölln eingerichtet. Dort werden seit 14:00 Uhr ca. 2.500 Sandsäcke von Hand abgefüllt. Diese Maßnahme wurde notwendig, da die vorhandenen Reserven im Laufe des Tages aufgebraucht wurden und ein Ende des Einsatzes nicht absehbar ist. Rund 200 Einsatzkräfte aus unterschiedlichen Hilfsorganisationen waren zeitgleich im Einsatz. Sie wurden zwischendurch durch frische Kräfte abgelöst, aber die Zahl blieb stabil. Durch die gute Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften, den zuständigen Ämtern, dem Kreis Herzogtum Lauenburg und der Wasserbehörde konnte ab ca. 14:30 Uhr eine Stabilisierung der Lage erreicht werden. Vieles wird in den nächsten Stunden von der Entwicklung des Wetters abhängen. Bleibt weiterer Regen aus, kann vielleicht gegen Abend abgebaut werden.

Quelle: presseportal.de