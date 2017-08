Ratzeburg (ots) – Am 02. September 2017 findet auf dem Übungsgelände der Bundespolizei in Büchen erneut die jährliche Feuerwehr-Leistungsfahrt des Kreisfeuerwehrverbandes Herzogtum Lauenburg statt. Der Gemeindewehrführer Jürgen Lempges sowie die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Büchen unterstützen den Kreisfeuerwehrverband durch den Auf- und Abbau des gesamten Parcours. Ab 11.00 Uhr starteten die Mannschaften -unter Ihnen auch Mannschaften der befreundeten Organisationen in den fünf Klassen Klein-, Mittel-, Groß- und Sonderfahrzeuge sowie Jugendfeuerwehren. Nach einer umfassenden Funktionskontrolle der Fahrzeuge, beginnt der Parcours mit den unterschiedlichsten Aufgaben. Neben der Geschicklichkeit des Fahrers ist auch Teamarbeit gefragt. Wenn beispielsweise das Fahrzeug mit abgedeckten Außenspiegeln eine Rückwärtsgasse passieren muss, ist der Fahrer auf seinen Einweiser angewiesen. Weiterhin müssen feuerwehrtechnische Fragen beantwortet werden, ein Löschangriff nach Dienstvorschrift ist abzuarbeiten und die unterschiedlichsten Gerätschaften der Fahrzeuge werden vorgeführt. Doch nicht nur Fahrzeuge der neueren Generation nehmen an der Veranstaltung teil, auch der ein oder andere Oldtimer ist dabei. Da für die abschließende Gesamtwertung nicht nur das erfolgreiche Absolvieren des Parcours mit allen Aufgaben entscheiden ist, sondern auch die Zeit gestoppt wird, bietet sich den Zuschauern auch in diesem Jahr sicher wieder die ein oder andere spannende Szene. Die abschließende Siegerehrung erfolgt gegen 15.00 Uhr. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Büchen sorgen zusammen mit ihren Angehörigen wieder für ein umfangreiches Speisensortiment zu sehr attraktiven Preisen, so gibt es neben kalten Getränken, Grillwurst und -fleisch auch Kaffee und selbstgebackene Kuchen und Torten. Alle Teilnehmer und Helfer würden sich über viele Zuschauer -nicht nur aus den Reihen der Feuerwehr- freuen. Wer weiß, vielleicht entdeckt der ein oder andere Besucher auf diese Weise seine Begeisterung für die Feuerwehr.

Quelle: presseportal.de